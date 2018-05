Taleban afegão está disposto a intensificar via política

Veja também:

Polícia do Paquistão encontra 10 corpos de soldados do país sequestrados

Em comunicado emitido nesta quinta-feira, a milícia insurgente afirmou que o diálogo com a comunidade internacional se inscreve em sua tentativa de "estabelecer um Governo islâmico", e que este não representará a aceitação da atual Constituição afegã.

"Para trazer a paz e a estabilidade ao Afeganistão, aumentamos nossos esforços políticos para chegar a um entendimento com o mundo e resolver a presente situação", afirmam os talebans em sua nota.

"Este entendimento não significa que abandonemos a 'jihad' nem está vinculado à aceitação da Constituição da administração do Governo títere de Cabul", acrescentam.

No início de janeiro, os talebans anunciaram pela primeira vez sua disposição em negociar com a comunidade internacional através da abertura de um escritório de representação no emirado islâmico do Catar, onde ficam vários de seus representantes.

As negociações contam com o sinal verde do Governo afegão e da Administração americana, que condicionou o processo de reconciliação ao rompimento dos talebans com a al-Qaeda, ao abandono da violência e aceitação da Constituição afegã.

O regime taleban foi derrubado em 2001 por tropas dos Estados Unidos e suas milícias lutaram desde então para retirar do país os exércitos estrangeiros e derrubar o Governo do atual presidente, Hamid Karzai.