Taleban ainda resiste em Kandahar Soldados do Taleban e da Al-Qaeda, rede terrorista financiada pelo milionário saudita Osama bin Laden, continuam resistindo aos ataques contra Kandahar, último reduto do Taleban no Afeganistão. Mísseis foram lançados contra aviões americanos que bombardeavam a cidade, mas não atingiram as aeronaves. Os combatentes leais a Gul Agha, ex-governador de Kandahar, chegaram ao perímetro do aeroporto, mas foram rechaçados pelos defensores do último reduto do Taleban, segundo Bismila, irmão de Agha. As forças de Agha avançaram pelo sul até Kandahar. Enquanto isso, as tropas leais ao ex-vice-chanceler Hamid Karzai avançam pelo norte rumo à cidade assediada. Refugiados em Cabul, capital afegã, e no Paquistão disseram que os combates acontecem em várias áreas perto de Kandahar. As informações, entretanto, não puderam ser confirmadas, pois o Taleban impede que jornalistas ocidentais se aproximem da região. Enquanto isso, os Estados Unidos estão reforçando as tropas especiais que caçam Bin Laden na região montanhosa do país. Em Washington, o porta-voz do Pentágono, contra-almirante John Stufflebleem, afirmou que os relatos de inteligência militar indicam que Bin Laden está mesmo em algum lugar nas proximidades de Jalalabad. Leia o especial