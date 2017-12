Taleban alerta que retaliará qualquer ataque O Taleban alertou os EUA que irá retaliar se o Afeganistão for atacado como represália aos ataques terroristas desta semana, informou o jornal londrino The Gardian. O alerta ocorreu em meio às notícias de que o governo norte-americano está convocando cerca de 50 mil reservistas, diante da crescente expectativa de lançamento de uma ação contra o Afeganistão. Esta manhã, o líder do Taleban, Mullah Mohammed Omar, criticou o ocidente por ligar os ataques terroristas que ocorreram nos EUA a Osama Bin Laden "de forma injustificada e sem nenhuma razão".