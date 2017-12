Taleban alertou EUA sobre atentados, diz BBC Semanas antes dos atentados de 11 de setembro, os EUA ignoraram um claro aviso de um emissário de um líder do Taleban, que procurou diplomatas americanos em julho para alertar sobre o plano de Osama bin Laden e da rede Al-Qaeda de realizar um ataque de grandes proporções em solo americano, informou a rede de televisão britânica BBC. A notícia, proveniente de Cabul, diz que o emissário - enviado pelo então ministro das Relações Exteriores do Taleban, Wakil Ahmed Muttawakil, que vinha discordando das idéias mais extremistas do líder taleban, o mulá Omar - se reuniu com o cônsul-geral dos EUA no Paquistão, David Katz, e com representantes das Nações Unidas em Cabul, que não deram a devida importância à advertência. Segundo um diplomata ouvido pela BBC, a mensagem foi descartada por ser uma entre muitas, anunciando terror. "Recebemos uma enorme quantidade de denúncias desse tipo", disse o diplomata.