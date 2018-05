Taleban ameaça promover novos seqüestros de estrangeiros

O Taleban continuará seqüestrando estrangeiros no Afeganistão, ameaçou nesta segunda-feira um porta-voz da milícia fundamentalista islâmica. Ao mesmo tempo, médicos enviaram remédios ao Taleban para tratar pessoas doentes que integram um grupo de religiosos sul-coreanos seqüestrados há três semanas pela milícia. Veja também: Seul pede ajuda de ONGs islâmicas na negociação com Taleban Após contato com reféns, Seul busca diálogo com Taleban Qari Yousef Ahmadi, que em contatos com a imprensa identifica-se como porta-voz do Taleban, disse à Associated Press que a vida dos 21 reféns sul-coreanos ainda mantidos pelos grupo está nas mãos dos presidentes do Afeganistão, Hamid Karzai, e dos Estados Unidos, George W. Bush. "Karzai e Bush serão os responsáveis pelo que quer que aconteça com os reféns", comentou Ahmadi. Bush e Karzai estão reunidos em Camp David, no Estado americano de Maryland. Enquanto isso, um porta-voz do governo sul-coreano alertou contra as expectativas criadas em torno dos dois dias de encontros entre Bush e Karzai. "É a posição de nosso governo de que devemos continuar trabalhando à parte da cúpula com o objetivo de solucionar a questão dos reféns. É inadequado ter expectativas prematuras ou superestimar possíveis resultados da cúpula", disse Cheon Ho-sun, o porta-voz, em Seul. Um médico afegão que tem uma clínica particular disse ter enviado ontem o equivalente a US$ 2.000 em antibióticos, vitaminas e kits de primeiros socorros à zona rural de Ghazni para que os medicamentos cheguem aos reféns. Há informações de que duas reféns sul-coreanas estão extremamente doentes. O doutor Mohammad Hashium Wahwaj disse ter recebido informações segundo as quais o Taleban recebeu os medicamentos por ele enviados. Vinte e três religiosos sul-coreanos foram seqüestrados pelo Taleban em 19 de julho. Dois homens do grupo original de reféns foram executados. Dos 21 reféns restantes, 16 são mulheres. Para soltar os reféns, o Taleban exige a libertação de 23 militantes detidos em penitenciárias afegãs. O governo afegão nega-se a atender às exigências do Taleban. Seul vem pedindo a Cabul que flexibilize sua posição e negocie em favor da vida dos reféns. Ahmadi avisou que a recusa do governo afegão em negociar não impedirá o Taleban de continuar seqüestrando estrangeiros. Matéria alterada às 11h55.