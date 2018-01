Taleban americano chega aos EUA nos próximos dias O secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, disse hoje que o americano John Walker Lindh, capturado entre as forças taleban no Afeganistão, chegará aos Estados Unidos "nos próximos dias". As autoridades americanas disseram que Walker será entregue ao tribunal federal no norte da Virgínia, onde o argelino Zacarias Moussaoui aguarda julgamento por suposta cumplicidade nos ataques terroristas de 11 de setembro.