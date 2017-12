"Taleban americano" fala de "fase dois" de ataques contra os EUA O "taleban americano" Jonh Walker Lindh, capturado em Mazar-i-Sharif e custodiado na base dos fuzileiros navais de Campo Rinoceronte, revelou um novo plano de Osama bin Laden para um iminente atentado com armas biológicas contra os Estados Unidos, ao ser interrogado hoje por representantes de várias agências de inteligência dos EUA. Walker, que está detido em um contêiner convertido em prisão no meio da base, já fora interrogado nos últimos dias pela CIA. O ataque, definido por Walker como parte da "fase dois" da Al-Qaeda, deverá ser lançado em conformidade com o fim do Ramadã o mês sagrado dos muçulmanos que termina no próximo domingo. Fontes de inteligência norte-americana expressaram ceticismo com relação às informações passadas por Walker. "São interessantes, mas sem muita credibilidade", disse à rede de televisão CNN uma fonte dos serviços secretos, segundo a qual Walker poderia ter simplesmente repetido rumores ouvidos nos campos de guerrilheiros da Al-Qaeda. Leia o especial