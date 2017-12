Taleban americano terá audiência amanhã O norte-americano John Walker Lindh, ex-combatente do Taleban, terá uma audiência nesta quarta-feira em um tribunal federal em Alexandria (Virgínia), na qual será decidido se ele poderá aguardar julgamento em liberdade. Walker, de 20 anos, foi capturado por trolas afegâs da Aliança do Norte em novembro. Ele é acusado de colaborar com o Taleban e com a organização terrorista Al-Qaida e de conspirar para matar norte-americanos. Em documentos apresentados hoje, os advogados de Walker pedem ao tribunal que ele possa esperar em liberdade pelo julgamento, cujo início ainda não foi marcado.