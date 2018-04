Taleban amplia cessar-fogo no Paquistão Militantes taleban ativos no Vale do Swat ampliaram hoje o cessar-fogo vigente nesta área do noroeste do Paquistão, fortalecendo um processo de paz criticado por governos ocidentais. Ainda não está claro, no entanto, se os militantes aceitarão a oferta do governo de permitir a imposição da lei islâmica na região em troca da deposição das armas. Na semana passada, Islamabad enviou à região um clérigo islâmico bem relacionado com os insurgentes para negociar a paz. Até o momento, porém, há poucos detalhes sobre os contatos e não há perspectiva sobre para quando é aguardado um acordo. A trégua entre os taleban e as forças do governo no Vale do Swat começou no último dia 15, quando Islamabad deu início ao processo de paz. Muslim Khan, porta-voz do Taleban no Vale do Swat, disse hoje que a trégua foi ampliada por "período indeterminado" pelos rebeldes e manifestou a expectativa de que o Exército do Paquistão também observe o cessar-fogo. Governos ocidentais criticaram o Paquistão por causa da trégua e das negociações por considerarem que um eventual acordo de paz concederá aos milicianos um refúgio seguro próximo da fronteira com o Afeganistão. As informações são da Associated Press.