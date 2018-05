Taleban anuncia acordo para abrir escritório no exterior

CABUL - O grupo Taleban confirmou nesta terça-feira, 3, que chegou a um 'acordo inicial' para abrir um escritório político no exterior como parte de suas conversações de paz com os Estados Unidos.

Em comunicado publicado em seu suposto site "voz da Jihad", o Taleban disse que manteve "conversações preliminares com países relevantes, dentre eles o Catar" para a abertura de um escritório fora do Afeganistão.

"Nós estamos preparados agora, embora tenhamos uma forte presente no Afeganistão, para termos um escritório político no exterior, para negociações", diz o comunicado, reiterando a afirmação de que todas as tropas estrangeiras devem deixar o país para que a guerra seja encerrada.

O Taleban afirmou que uma de suas demandas é uma troca de prisioneiros, que incluiria a libertação de detentos mantidos em Guantánamo, a instalação militar norte-americana localizada em Cuba.

As informações são da Dow Jones.