Taleban anuncia captura de líder da oposição Representantes da milícia taleban, que governa a maior parte do território do Afeganistão, anunciaram esta sexta-feira a captura de Abdul Haq, um veterano comandante da guerra contra a invasão soviética, travada nos anos 80. As informações são da agência ligada à milícia, a Afhgan Islamic Press (AIP). Exilado durante quase uma década, Haq retornou recentemente ao país, para participar das discussões acerca da formação de um governo pós-Taleban. Haq teria sido capturado na cidade de Logar, no leste do país, durante reunião com simpatizantes.