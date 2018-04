Taleban anuncia cessar-fogo de 10 dias no Paquistão Um porta-voz do Taleban afirmou hoje que os militantes do grupo vão aderir a um cessar-fogo de dez dias na área do vale de Swat, no Paquistão, durante negociações de paz com o governo. O anúncio foi feito um dia depois de o Taleban libertar um engenheiro chinês, que estava sequestrado há seis meses. Segundo o porta-voz, a libertação foi um gesto de boa vontade. As negociações de paz têm focado até agora a introdução de elementos do sistema judicial islâmico na região do vale do Swat e nas áreas adjacentes.