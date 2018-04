Taleban anuncia cessar-fogo em área paquistanesa Combatentes do Taleban anunciaram ontem um cessar-fogo no Vale de Swat, no noroeste do Paquistão. Segundo um porta-voz paquistanês, o comandante do Taleban, maulana (título religioso) Fazlullah, reuniu-se com seu sogro, o clérigo Sufi Mohammad, que o autorizou a negociar a paz com o governo. De acordo com autoridades paquistanesas, os taleban já teriam se comprometido desde ontem com um "cessar-fogo permanente". À noite, porém, alguns combatentes disseram que a trégua poderia ser revista em dez dias. O Vale do Swat já foi uma região próspera, mas há dois anos as milícias taleban travam uma violenta ofensiva contra o Exército paquistanês. Islamabad diz ter matado 500 insurgentes. Segundo o jornal ?New York Times?, dois bombardeios dos EUA contra insurgentes no Paquistão nesta semana seriam uma indicação de que o presidente Barak Obama quer expandir as operações militares no país.