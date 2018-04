Taleban anuncia trégua com Paquistão no Vale do Swat

Um porta-voz do Taleban declarou neste domingo, 15, que os militantes irão aderir a um cessar-fogo de 10 no Vale do Swat, no noroeste do Paquistão, durante negociações de paz com o governo. O anúncio de Muslim Khan aparece depois do grupo ter libertado um engenheiro chinês mantido em cativeiro por quase seis meses. Khan disse que a soltura foi um gesto de boa vontade. O Vale do Swat já foi famoso como destino turístico, mas há cerca de dois anos os militantes islâmicos iniciaram uma violenta campanha contra o Exército paquistanês para introduzir o regime taleban na região. As Forças paquistanesas realizam desde o final de julho passado uma operação militar no local, que, segundo eles, já matou de cerca de 500 insurgentes. O Swat pertencente à Província da Fronteira do Noroeste (NWFP).