Taleban assume autoria do atentado em Cabul Um porta voz da milícia fundamentalista islâmica Taleban assumiu a responsabilidade pelo atentado ocorrido neste sábado em Cabul, capital do Afeganistão, que deixou sete pessoas feridas e matou o autor do ataque. Em outro incidente ocorrido hoje, uma bomba explodiu perto de um caminhão militar dos Estados Unidos na província de Nangarhar, no leste do Afeganistão. Um fuzileiro naval americano sofreu ferimentos leves nas mãos, disse um porta-voz do Exército dos EUA. As janelas do caminhão foram estilhaçadas. Enquanto isso, prossegue a apuração dos votos das eleições presidenciais afegãs. Na noite de hoje, com 80% dos votos apurados, o presidente interino Hamid Karzai liderava com 54,6% dos votos, seguido pelo ex-ministro da Educação Yunus Qanooni, com 17%.