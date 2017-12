Taleban assume responsabilidade por mortes no Afeganistão Três trabalhadores estrangeiros e dois afegãos foram mortos a tiros no nordeste do Afeganistão, informam a polícia e a agência de apoio humanitário na qual os estrangeiros trabalhavam. O ataque foi reivindicado pelo Taleban, grupo que os EUA removeram do governo afegão em 2001. O ataque foi o pior contra agências estrangeiras desde a queda do regime fundamentalista, e deverá elevar os temores das organizações que atuam no país. Na Europa, uma porta-voz da chancelaria holandesa disse que um cidadãos holandês está entre os mortos, enquanto que a Agência Suíça para Cooperação e Desenvolvimento informa que um suíço também foi morto. Os nomes não foram revelados e a nacionalidade da terceira vítima não foi esclarecida. O mulá Abdul Hakim Latifi, que se declara porta-voz do Taleban, telefonou para a Associated Press e disse que o grupo executou o ataque, citando o horário e o local da emboscada. Ele ameaçou com novos atentados.