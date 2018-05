Taleban ataca base dos EUA no Afeganistão

Um grupo de cerca de 75 militantes taleban tentou capturar nesta terça-feira, 7, uma base da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos no sul do Afeganistão, num raro ataque frontal que deixou pelo menos 20 milicianos mortos, informou a coalizão num comunicado. Os insurgentes atacaram a base avançada de Anaconda, na província de Uruzgan, por três lados, usando fuzis, granadas e foguetes de 107 mm, segundo a coalizão. Soldados americanos e afegãos resistiram ao ataque com morteiros e metralhadoras, e chamaram suporte aéreo. "Quase duas dezenas de insurgentes foram mortos no ataque", diz o comunicado. Duas garotas e dois soldados afegãos também ficaram feridos no confronto, acrescentou. Uma base avançada como a de Anaconda normalmente é protegida por poucas dezenas de militares. Um ataque frontal de insurgentes a pé contra uma base dos EUA ou da Otan é relativamente raro. Normalmente, os insurgentes disparam foguetes ou morteiros contra as bases e fogem. Sabendo que não têm poder de fogo para enfrentar os militares ocidentais num confronto direto, os combatentes taleban têm recorrido a atentados a bomba em beira de estrada e ataques suicidas. Na província sulista de Kandahar, militantes taleban atacaram nesta manhã um posto policial, provocando um confronto que durou três horas e deixou seis policiais e 15 milicianos mortos, disse o chefe da polícia provincial, Syed Afgha Saqib.