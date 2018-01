Taleban ataca e mata cinco soldados no Afeganistão Um posto de segurança do Afeganistão, perto da fronteira com o Paquistão, foi atacado por um grupo de talebans armado de metralhadoras; cinco soldados afegãos foram mortos e dois outros ficaram feridos. Os soldados afegãos estavam no meio do jantar, no posto militar de Khaima, a cerca de 140 quilômetros de Kandahar, na noite de ontem, quando foram atacados por um grupo de cerca de 20 pessoas. Tomados de surpresa, os militares não tiveram reação. ?Foi um ataque do Taleban?, disse à Associated Press Fazaluddin Agha, o chefe administrativo de um distrito próximo ao posto militar. Segundo Agha, os homens armados fugiram em direção à fronteira do Paquistão. Hoje, o mulá Abdul Hakim Latifi, um porta-voz do Taleban, confirmou em telefonema à AP: ?Nossos amigos são responsáveis pelo ataque?. Segundo ele, nenhum dos atacantes ficou ferido.