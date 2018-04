Taleban ataca futura sede de consulado dos EUA no Afeganistão

Os taleban atacaram a futura sede do consulado dos EUA na cidade afegã de Herat, no oeste do país, informou neste sábado, 9, o chefe da Polícia da província de mesmo nome, Akramudin Yawar, segundo quem não houve vítimas.

O ataque aconteceu na noite da sexta-feira, quando quatro morteiros atingiram um hotel no qual os EUA planejam instalar seu consulado na cidade.

Yawar disse que o prédio sofreu danos e que a Polícia abriu uma investigação. Testemunhas ouvidas pela agência afegã AIP disseram ter ouvido tiros na cidade após a ação.

A autoria do ataque foi reivindicada pelo porta-voz taleban Qari Mohammad Yousif Ahmadi, que disse à AIP que os morteiros mataram cinco funcionários da missão americana e feriram outro cinco.

A instalação de um consulado americano em Herat foi acertada pelo embaixador dos EUA no Afeganistão, Karl Eikenberry, e o governador da província, Muhammad Yousuf Nuristani, em 16 de dezembro último. Herat, uma das maiores cidades do Afeganistão, é protegida por tropas estrangeiras de vários países.