Taleban atinge avião de chefe militar dos EUA, no Afeganistão

CABUL - Insurgentes dispararam foguetes contra uma base dos Estados Unidos no Afeganistão na noite de segunda-feira, 21, e danificaram o avião estacionado do Chefe de Estado-Maior do Exército norte-americano, general Martin Dempsey. Ele estava seguro dentro do quartel, mas teve que pegar outro avião para deixar o país.

O ataque foi mais um golpe de propaganda do Taleban, que afirma ter derrubado um helicóptero dos EUA na semana passada. Entre os tópicos que Dempsey discutiu no Afeganistão está a série de ataques em que policias afegãos (ou extremistas disfarçados) mataram instrutores militares norte-americanos. O general segue nesta terça-feira para a Turquia.

As informações são da Associated Press.