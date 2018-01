Taleban australiano será julgado nos EUA em 20 março O suposto "taleban" australiano, David Hicks, que está há cinco anos preso na base americana de Guantánamo, será julgado no dia 20 de março por uma comissão militar americana, à qual se apresentará pela primeira vez, informou nesta quinta-feira, 8, o primeiro-ministro da Austrália, John Howard. Hicks foi acusado formalmente no dia 1 de março de "fornecer apoio material ao terrorismo". Ele se declarará inocente de todas as acusações, disse seu advogado, Joshua Dratel. O chefe dos Tribunais Militares americanos, Morris Davis, tinha proposto também as acusações de tentativa de assassinato em violação das leis de guerra, mas a comissão não aceitou seus argumentos. Se for julgado culpado, Hicks pode ser condenado à prisão perpétua. A comissão militar tinha a obrigação de abrir o processo dentro de 30 dias após a apresentação de acusações formais, e o juiz militar terá que abrir a audiência do caso dentro de um período de 120 dias, a partir do 20 de março. Howard disse que o processo foi acelerado pelas suas conversas por telefone com o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. Hicks, de 31 anos, muçulmano e pai de dois filhos, foi detido por tropas da Otan no Afeganistão em 2001 e levado a Guantánamo (Cuba) em janeiro do ano seguinte.