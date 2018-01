Taleban autoriza visita a estrangeiros presos O regime islâmico Taleban, cerca três semanas depois de ter detido oito funcionários de ajuda estrangeiros sob a acusação de pregarem o cristianismo, concordou hoje em permitir que eles recebam visitas de ocidentais, informou a agência de notícias oficial do Afeganistão Bakhatar. "Segundo (o chanceler Wakil Ahmed) Muttawakil, a parte importante da investigação fora efetuada e agora os pais podem vir a Cabul e os diplomatas e a Cruz Vermelha Internacional podem ver os funcionários", afirmou a agência. Os estrangeiros - duas norte-americanas, quatro alemães e dois australianos - fazem parte de um grupo de 24 pessoas presas, que trabalham para a organização não-governamental (ONG) Shelter Now International, mantida pelo grupo cristão Vision for Asia, com base na Alemanha. Eles estão sendo mantidos em um depósito de um reformatório para delinqüentes juvenis, muitos deles retirados das ruas de Cabul por mendigar e viver do lixo da cidade. Em uma blitz realizada nos escritórios da ONG e nas casas dos funcionários detidos, o Taleban apreendeu fitas de vídeo, bíblias e outros materiais com conteúdo cristão, tudo traduzido para as línguas faladas no Afeganistão. Três diplomatas ocidentais, dos Estados Unidos, Austrália e Alemanha passaram uma semana em Cabul tentando, em vão, visitar seus compatriotas detidos. "Agora poderão visitar os detidos. Podem (os diplomatas) ir direto do aeroporto", afirmou Muttawakil, segundo a agência.