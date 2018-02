Taleban captura cidade e policiais no Afeganistão

Milicianos ligados ao Taleban atacaram e capturaram uma remota cidade afegã durante a noite de quinta-feira, 29, informaram representantes do grupo fundamentalista islâmico e do governo. Além de ocuparem a cidade, eles capturaram o prefeito e oito policiais. Soldados afegãos estavam a caminho do distrito de Roshidan, na província de Ghazni, mas a cidade continuava nas mãos do Taleban até o início da tarde desta sexta, pelo horário local, disse Kazim Allayer, vice-governador de Ghazni. Militantes do Taleban já ocuparam no passado diversos distritos remotos antes de serem expulsos por soldados do Exército afegão ou da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). No sul afegão, porém, a milícia fundamentalista islâmica detém o controle de amplas áreas, especialmente na província de Helmand. Zabiullah Mujahid, porta-voz do Taleban, disse que os rebeldes investiram contra Rashidan na noite de quinta e capturaram oito policiais e o líder do governo local, identificado como Ghulam Shah. A cidade situa-se cerca de cem quilômetros a sudoeste de Cabul.