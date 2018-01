Taleban captura mais um oposicionista, diz BBC Outro importante líder da oposição ao Taleban foi capturado pela milícia no sul do Afeganistão, informou a BBC. A agência de notícias Associated Press informa, de Islamabad (Paquistão), que o Taleban teria noticiado que suas forças estão perseguindo outro proeminente líder tribal que entrou no país para obter apoio para o rei exilado do Afeganistão. Na semana passada, o Taleban capturou e executou o líder da oposição Abdul Haq. A imprensa islâmica afegã informou que o embaixador do Taleban disse ao governo do Paquistão que suas tropas estavam perseguindo Hamid Karzai - da etnia pashtu - nas montanhas da província de Uruzgan. O embaixador Abdul Salam Zaeef disse que quatro helicópteros dos EUA tentaram resgatar Karzai quando as tropas do Taleban atacaram seu esconderijo no distrito de Dehrawad, informou a agência. "O líder do grupo é o Sr. Hamid Karzai", disse a agência, citando Zaeef. "O grupo foi para as montanhas e o Taleban ainda está em sua perseguição", acrescentou. Karzai, líder da tribo Popolzai no sul do Afeganistão, retornou ao país há duas semanas para convencer os afegãos a apoiarem um novo governo sob o comando do rei deposto Mohammad Zaher Shah. Em Roma, Zamai Rassoul, um auxiliar próximo do rei, disse que a equipe do monarca não tinha informações sobre uma tentativa de resgate de helicópteros norte-americanos ou uma ataque contra Karzai e seus homens.Leia o especial