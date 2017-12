Taleban começa a entregar armas em Kandahar Soldados do Taleban começaram a entregar na madrugada nesta sexta-feira suas armas na cidade de Kandahar, que fica ao sul do Afeganistão, informou a agência Islamic Press. As informações, porém, não puderam ser confirmadas. Ontem, o mulá Omar, chefe supremo do grupo, anunciou que o Taleban irá se render. Em troca, o novo governo afegão deve anistiar os combatentes taleban e não enviar Omar para ser julgado no exterior. Os EUA aceitam essa solução, desde que o mulá seja submetido a algum tipo de julgamento. A Islamic Pressdisse que líderes talebans em Kandahar madaram os combatentes entregar suas armas a uma comissão, formada por clérigos muçulmanos, anciãos tribais e alguns comandantes das forças de oposição. De acordo com a agência, o Taleban também está se rendendo em Lashkargah, capital da província de Helmand e em outras cidades. Leia o especial