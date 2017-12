Taleban condena ataques terroristas O embaixador do Taleban (grupo radical islâmico que controla o Afeganistão) no Paquistão, mullah Abdul Salam Zaeef, condenou hoje os atentados terroristas contra os Estados Unidos. "É um ato terrorista, é nós o condenamos energicamente", afirmou o representante do Taleban. "Deveria ser feita uma profunda investigação e os criminosos deveriam ser levados aos tribunais", completou ele, segundo informações das agências noticiosas. Em entrevista a uma emissora de TV árabe, Zaeef assegurou ainda que o milionário Osama Bin Laden - considerado o principal suspeito dos ataques terroristas - não teria meios para cometer atentados com essa precisão. O principal porta-voz do Taleban, mullah Abdul Hayee Motmai, declarou que os atentados respondem a um plano muito bem organizado e que teriam sido realizados por uma "grande potência". As informações são das agências internacionais.