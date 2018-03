Taleban confirma ataque dos EUA A milícia Taleban confirmou os ataques norte-americanos à capital do Afeganistão, Cabul, segundo a agência de notícias afegã, AIP, com base no Paquistão. Ainda não existem detalhes sobre a dimensão dos ataques. Segundo a agência, uma nuvem de fumaça cobre a região do aeroporto de Cabul.