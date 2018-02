Taleban convida oposição para lutar contra EUA O líder supremo dos talebans, mulá Omar, está enviando emissários aos comandantes da oposição para propor aliança de ?combate à invasão norte-americana", informaram fontes militares do noroeste do Afeganistão. O comandante Daud, que lidera as tropas da oposição em Farkhar, na província de Takhar, confirmou ter recebido delegação que entregou uma mensagem verbal do mulá Omar para os chefes militares de oposição. A mensagem era um convite para que eles se unam aos talebans contra os norte-americanos. O próprio Daud disse ter respondido à delegação que os talebans ?não estão na melhor posição para defender a independência do Afeganistão?.