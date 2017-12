Taleban convoca entrevista coletiva no Paquistão O Taleban, grupo islâmico radical que governa o Afeganistão, convocou uma entrevista coletiva no Paquistão, segundo informou um porta-voz. A convocação para a coletiva aconteceu depois da onda de atentados hoje nos EUA. No território do Afeganistão encontra-se escondido o terrorista Osama Bin Laden, o mais procurado pelo governo americano. Bin Laden, segundo informações de agências, teria prometido nos últimos dias um ataque sem precedentes aos EUA.