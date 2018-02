Taleban desmente morte de filho do mulá Omar O Taleban desmentiu hoje que o filho de seu líder máximo, o mulá Omar, tenha morrido em um dos bombardeios dos EUA contra o Afeganistão. Uma fonte taleban no Paquistão qualificou como "inteiramente falsa" uma informação divulgada no domingo pela BBC, segundo a qual o filho de 10 anos do mulá Omar teria morrido nos bombardeios. A fonte taleban acrescentou que o mulá Omar e seu filho de 10 anos estão bem, e afirmou que os bombardeios americanos até agora só destruíram 10% da capacidade militar da milícia governista. Leia o especial