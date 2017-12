Taleban desmente queda de avião O ministro da Informação afegão desmentiu, este sábado, a notícia divulgada anteriormente de que a milícia havia abatido um avião espião norte-americano em seu espaço aéreo. Na verdade, a aeronave que teria sido abatida seria um helicóptero da Aliança do Norte, grupo opositor do Taleban que, apoiado pela Índia, controla um pequeno território no nordeste do país. Em Washington, um porta-voz do Departamento de Estado recusou-se a comentar ou negar a suposta derrubada de um avião espião. Entretanto, os rebeldes da Aliança Norte negaram que um de seus helicópteros tenha sido abatido por forças militares do Taleban, como divulgado pelo ministro. As informações acerca do ocorrido ainda são bastante desencontradas até o momento.