Taleban destrói 22 caminhões de suprimentos da Otan

Também nesta quarta-feira, dois integrantes da Otan foram mortos em bombardeio em uma estrada no leste do Afeganistão, enquanto outro morreu na terça-feira, em ataque de insurgentes no sul do país. Um helicóptero da Otan caiu no oeste, deixando dois soldados feridos.

Em noite violenta no sul do país, autoridades da província de Helmand afirmam que nove soldados afegãos e sete insurgentes morreram durante confronto na terça-feira, quando militantes atacaram um posto de verificação. Outro combate entre rebeldes e forças do governo aconteceu no distrito de Nad Ali, também na noite de terça-feira. Um comandante dos insurgentes foi morto e seis militantes foram capturados durante a batalha, informou o gabinete do governador.

A violência aflige o Afeganistão enquanto tropas locais assumem a segurança do país e forças ocidentais continuam a se retirar. A coalizão acredita que o Exército afegão será responsável pela segurança de todo a nação em 2014.

Já os insurgentes tentam recapturar o território que perderam durante os últimos dois anos, quando dezenas de milhares de soldados americanos, da Otan e afegãos os expulsaram de seus bastiões no sul. As informações são da Associated Press.