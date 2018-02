Taleban devolve armazém da ONU O Taleban, milícia que controla o Afeganistão, devolveu hoje um dos armazéns que o World Food Program (WFP), programa de combate à fome da ONU, tem no país. O armazém, localizado em Cabul, foi capturado há dois dias e devolvido hoje, disse um funcionário da ONU. "Nós ainda estamos checando, mas parece que tudo está intacto", disse Michael Huggins, porta-voz do WFP em Peshawar, no Paquistão. O armazém contem 5.300 toneladas de trigo, mais da metade do estoque do WFP no Afeganistão. O alimento será distribuído para 2 milhões de afegãos, que precisam do trigo para suportar o rigoroso inverno que se aproxima no Afeganistão. Em Kandahar, um outro armazém do WFP, com capacidade para estocar 1.600 toneladas de trigo também foi capturado pelo Taleban. Leia o especial