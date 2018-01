Taleban discute rendição em Kunduz A milícia Taleban aceitou discutir termos para a rendição de Kunduz, a última cidade no norte do Afeganistão ainda sob controle do grupo. Os termos da rendição ainda estão sendo discutidos em conversas que devem se estender ao longo da noite, informa a rede de TV americana CNN. Um dos termos em discussão envolve a possível anistia de voluntários estrangeiros que se aliaram ao Taleban. A milícia radical ainda controla áreas no sul do país, e suas lideranças prometem continuar lutando.Leia o especial