Taleban dispara contra avião que sobrevoava Cabul A artilharia antiaérea da milícia Taleban disparou hoje contra um avião que sobrevoava Cabul, a capital do Afeganistão, informou uma autoridade do regime islâmico, sem especificar a origem ou o tipo do aparelho. Moradores saíram às ruas e conseguiram ver a aeronave. Depois de cerca de 20 minutos o avião branco, que voava lentamente, se afastou e cessaram os disparos. A aeronave, que não estava em operação de ataque, voava além do alcance da bateria antiaérea e não chegou a ser atingida. Acredita-se que se tratava de uma aeronave de espionagem não-tripulada. Em Washington, o Departamento de Defesa norte-americano, não fez qualquer comentário sobre o assunto. Há duas semanas, o Taleban afirmou ter derrubado um outro avião do mesmo tipo.