Taleban diz que 20 civis morreram O embaixador do Taleban no Paquistão, mulá Abdul Salam Zaeef, disse hoje que os ataques de ontem deixaram pelo menos 20 civis afegãos mortos em Cabul. "Não houve diferenciação entre alvos civis e militares", disse Zaeef durante coletiva de imprensa no Paquistão. "De acordo com os americanos, os alvos eram militares e campos terroristas." Mas ele disse que mísseis atingiram áreas onde vivem civis e que "mulheres, crianças e idosos" foram mortos. Zaeef disse ainda que três pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas na cidade de Kandahar, ao sul do Afeganistão e base da milícia Taleban. A agência Associated Press diz ter checado hospitais em Cabul e afirma não ter encontrado evidências de que pessoas morreram na capital afegã.