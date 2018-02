Taleban diz que aviões aliados atingiram hospital O Taleban disse que aviões norte-americanos e britânicos atingiram um hospital na cidade de Herat nesta segunda-feira, matando mais de 100 pessoas. A informação é do embaixador do Taleban no Paquistão, Abdul Salam Zaeef, que disse haver pacientes e funcionários do hospital entre os mortos. Ele não ofereceu mais detalhes. Zaeef repetiu que as forças do Taleban derrubaram um helicóptero militar norte-americano no sul do Afeganistão. Zaeef acusou as forças norte-americanas de estarem utilizando armas químicas, informou a CNN. Leia o especial