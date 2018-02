Taleban diz que EUA usaram armas químicas Os talebans voltaram a acusar hoje os EUA de usarem armas químicas em seus ataques ao Afeganistão e disseram temer que Washington também utilize bombas de urânio em seus bombardeios. O ministro da Saúde do Taleban, mulá Mohammad Avas, e dois médicos disseram em uma entrevista à imprensa em Cabul que várias mortes inexplicáveis ocorreram entre os afegãos e só podem ser atribuídas ao uso de armas químicas. O doutor Muhama Waziri, cirurgião do hospital Wazir Akhbar Khan, falou de duas adolescentes de 12 e 15 anos e de um jovem de 15 anos, internados após um bombardeio com ferimentos de aparência superficial e que morreram pouco depois com problemas respiratórios e hemorragias internas. "São apenas três casos mas há outros de pessoas afetadas pelos mesmos sintomas e causas aparentes", acrescentou Waziri. Os médicos admitiram que, de qualquer modo, não podiam comprovar o uso de armas químicas por falta de equipamentos para realizar exames exaustivos nas vítimas. Ao mesmo tempo, o mulá Avas expressou preocupação sobre o eventual emprego de bombas de urânio por parte dos EUA. "Eles as utilizaram em Kosovo, e temo que façam o mesmo aqui", disse o ministro da Saúde taleban. Leia o especial