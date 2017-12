Taleban diz ter abatido avião dos EUA A milícia Taleban reivindicou, este sábado, ter abatido um avião espião norte-americano que estaria sobrevoando a província de Samanga, no norte do país, próximo à fronteira com o Uzbequistão. O avião, que não teria tripulantes, teria sido abatido por disparos de artilharia. A informação foi divulgada pela Afghan Islamic Press (AIP), baseada no Paquistão. O Taleban também acusou Washington, este sábado, de sabotar toda possibilidade de acordo pacífico para evitar a guerra ao rechaçar um decreto dos líderes religiosos afegãos no qual se recomenda que Osama bin Laden parta por sua própria vontade do Afeganistão. Emirados - Os Emirados Árabes Unidos anunciaram este sábado que romperão relações com o Taleban. Os Emirados, a Arábia Saudita e o Paquistão eram, até hoje, os únicos países no mundo que reconheciam o regime no poder do Afeganistão. O país já havia anunciado, no dia 15 de setembro, que reconsideraria suas relações com a milícia fundamentalista depois dos atentados perpetrados em Nova York e Washington.