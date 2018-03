Taleban e Al-Qaeda não têm onde se esconder, diz Bush O presidente norte-americano George W. Bush disse que o regime Taleban e o Al-Qaeda, comandado por Osama bin Laden, não precisam mais se esconder. Bush disse também que as forças militares estavam engajadas numa sistemática campanha, a qual destruía os centros de poder do al-Qaeda. Bush fez os comentários durante as cerimônias no Pentágono que marcam um mês dos atentados terroristas nos EUA. "Hoje, para o al-Qaeda e para o Taleban, não há onde se esconder", disse Bush. "O Taleban trouxe somente medo e miséria ao povo do Afeganistão", afirmou. Bush também acusou o Taleban de envolvimento com o tráfico de heroína. As informações são da Dow Jones.