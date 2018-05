Taleban e delegação sul-coreana se reúnem no Afeganistão

Um alto funcionário do governo do Afeganistão disse que dois líderes do grupo fundamentalista islâmico Taleban se reuniram com quatro negociadores da Coréia do Sul nesta sexta-feira, 10. As duas partes discutem o futuro de 21 missionários sul-coreanos seqüestrados no dia 19 de julho. O encontro aconteceu depois que os radicais garantiram que os reféns não seriam executados até o momento da reunião com a delegação de Seul. Quatro membros da Cruz Vermelha também participaram do encontro. Os militantes ameaçaram por diversas vezes matar mais reféns caso o governo afegão não atendesse aos pedidos do grupo. Do grupo de 23 missionários seqüestrados inicialmente - dos quais 18 são mulheres -, dois já foram assassinados. Antes do anuncio de que o encontro estava em andamento, o porta-voz do Taleban Qari Yousef Ahmadi disse que as negociações continuariam por telefone. "Até que seja possível nos encontrarmos para negociar, não planejamos matar nenhum refém coreano". O governo sul-coreano, entretanto, emitiu um alerta para organizações humanitárias para que deixem o Afeganistão até o final do mês por questões de segurança, confirmou um oficial da Embaixada da Coréia do Sul em condição de anonimato. Ahmadi defendeu a iniciativa de Seul de retirar os missionários e disse ainda que acredita que a medida ajuda nas negociações com o Taleban. "A retirada de voluntários terá um efeito positivo no processo das negociações, já que a saída dos coreanos do Afeganistão é parte das nossas exigências". Os 23 sul-coreanos foram capturados no último dia 19 na província afegã de Ghazni, no maior seqüestro de um grupo estrangeiro no Afeganistão desde a queda do regime Taleban. O líder dos reféns, o pastor Bae Hyung-kyu, foi o primeiro a ser assassinado pelos rebeldes. Posteriormente, o governo da Coréia do Sul confirmou que um segundo refém foi morto: Shim Sung-min, de 29 anos, que era ex-empregado de uma empresa de tecnologia.