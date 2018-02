Taleban e governo afegão se reuniram nas Maldivas em janeiro

Um representante do governo das Ilhas Maldivas disse nesta quarta-feira, 17, que delegações representando o Taleban e o governo do Afeganistão realizaram uma reunião no fim de janeiro.

Mohamed Zuhair disse que os grupos, cada um com 11 membros, se encontraram por três dias em negociações para encontrar uma solução pacífica para os conflitos no Afeganistão. Segundo o porta-voz, o governo do arquipélago não teve relação direta

com a promoção da reunião e nenhum dos participantes representou uma ameaça para a segurança das Maldivas.

Zuhair afirmou que entre os representantes da milícia Taleban estava o filho de Gulbuddin Hekmatyar, um notório comandante e ex-primeiro-ministro do Afeganistão.

O Taleban enfrenta diariamente as tropas dos EUA e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que lutam pelo fim da insurgência. Os militantes querem a retirada das tropas internacionais do país e nas últimas semanas têm acenado positivamente para uma solução mais diplomática.