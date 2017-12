Taleban e paquistaneses não chegam a acordo O Taleban se negou a entregar Bin Laden, informou a CNN, citando fontes da organização no Afeganistão. O Taleban negou-se também a libertar funcionários da equipe de ajuda humanitária que estão presos no país. Esse foi o resultado do encontro da delegação de 16 clérigos do Paquistão com autoridades do Taleban realizada hoje. A delegação tinha intenção de negociar uma solução amigável com o Taleban para evitar eventual ataque dos EUA contra o Afeganistão. Segundo a CNN, a delegação já estaria retornando ao Paquistão.