Taleban é uma banda de rock. Era Bush em campanha. Agora os talebans são os piores inimigos dos Estados Unidos, mas há apenas um ano, o então candidato presidencial George W. Bush os confundiu com uma banda de rock. Interrogado por um jornalista da revista Glamour sobre quem eram os talebans, o então candidato ficou mudo. O jornalista, então, o ajudou: "A repressão às mulheres... no Afeganistão". A partir daí, o texano se iluminou: "Oh, pensava que você estivesse falando de um grupo de rock. O Taleban, do Afeganistão. Certamente! Repressores!". Durante a campanha eleitoral, Bush "brilhou" também definindo como "kosovarianos" os kosovares do sul da Sérvia, confundindo a Eslovênia com a Eslováquia e inventou um novo termo para quem nasceu na Grécia: "os grécios".