Taleban está mais fraco no sul do Afeganistão, diz comando da OTAN

CABUL - O comandante da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) no Afeganistão disse que uma promessa feita recentemente por uma tribo no sul do país de lutar contra o taleban mostra que a ação militar na região está mostrando progressos e enfraquecendo o "sistema nervoso central" dos insurgentes.

O general americano David Petraeus disse à Associated Press em uma entrevista nesta segunda-feira, 10, que o Taleban está perdendo terreno nas províncias de Helmand and Kandahar. Ele disse que há uma crescente divergência entre as fileiras insurgentes ao mesmo tempo que as perdas aumentam.

O conjunto de forças afegãs e estrangeiras é visto como o ponto chave para permitir que o nível de segurança chegue a um ponto que em as forças afegãs possam assumir sozinhas o controle, possibilitando assim a saída das tropas dos EUA e da OTAN. O presidente americano, Barack Obama prometeu o começo da retirada das tropas para julho.