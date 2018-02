Taleban fala de dezenas de civis mortos em ataques noturnos Os ataques aéreos norte-americanos na noite de quarta-feira contra o Afeganistão provocaram a morte de dezenas de civis em torno das cidades de Herat, no oeste do país e Kandahar, no sul, disseram fontes talebans. Não se conhece o resultado dos ataques realizados, também à noite, sobre a linha de frente entre os talebans e o grupo opositor Frente Unida, no norte do país, próximo à cidade de Mazar-i-Sharif, nem a Cabul. Os talebans acusaram os Estados Unidos de terem usado nesses ataques bombas de fragmentação, cuja utilização é criticada pelas convenções internacionais. Em Kandahar, bastião dos talebans e alvo recorrente dos bombardeios norte-americano, foi atingido um caminhão carregado de pessoas, segundo a agência AIP, ligada ao Taleban. A agência informou que 10 pessoas morreram. Segundo o ministério da Informação taleban, outras bombas, também em Kandahar, mas em outra parte da cidade, mataram oito pessoas e provocaram ferimentos em outras 25. Em Ishaq Salaiman, aldeia próxima à Herat, outro alvo contínuo dos bombardeios norte-americanos, pelo menos 20 pessoas morreram na explosão de sete bombas que caíram sobre a mesquita em que estavam rezando, informou o diretor da Bakhtar, a agência de notícias oficial dos talebans, Abdul Hanan Hemat. Segundo a AIP, outras 16 pessoas morreram e 25 ficaram feridas em um ataque contra Takht Alaman, um povoado próximo a Herat. Leia o especial