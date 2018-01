Taleban fecha entidade que distribuía bíblias O Taleban, que governa o Afeganistão, fechou hoje o escritório da entidade humanitária Shelter Now International e deteve 24 de seus funcionários. A entidade cristã, com sede nos Estados Unidos, opera no Afeganistão desde 1979, quando a então União Soviética invadiu o país. A entidade estaria distribuindo bíblias, o que é ilegal pela lei do Taleban.