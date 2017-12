Taleban fecha espaço aéreo do Afeganistão, diz BBC O Taleban fechou o espaço aéreo do Afeganistão, informou a BBC, citando informações da agência de notícias Itar-Tass. Todas as categorias de aviões que entrarem no espaço aéreo afegão, incluindo as pertencentes a organizações internacionais, serão derrubados, disse o Taleban, segundo a agência.