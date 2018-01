Taleban fecha mais duas ONGs no Afeganistão O governo radical do Taleban fechou hoje os escritórios de duas organizações não-governamentais (ONGs) cristãs no Afeganistão e deu 72 horas para que seus funcionários deixem o país. O incidente ocorre menos de um mês depois do fechamento da representação do grupo Shelter Now International, com sede na Alemanha, e da detenção de pessoal estrangeiro e local, acusados pela milícia islâmica de propagar o cristianismo. As autoridades talebans já haviam advertido que sua investigação sobre proselitismo do grupo Shelter Now International seria estendida para incluir outras organizações internacionais de ajuda. Não se sabe com certeza se a medida tomada hoje significa que a investigação fora completada, assim como não foi informado se foram encontradas provas de suposta disseminação do cristianismo por parte das organizações. Membros armados do serviço de inteligência do Taleban invadiram hoje escritórios e casas de membros do grupo International Assistance Mission (IAM), com base no Afeganistão, mas operado por cerca de 50 pessoas, em sua maioria norte-americanos. A ONG administra dois hospitais oftalmológicos e várias clínicas e vem trabalhando no país desde 1965. Os talebans também fecharam a organização cristã internacional SERVE, que realiza projetos de saúde e relacionados com albergues. Desta vez, os trabalhadores estrangeiros não foram detidos, mas receberam ordem de abandonar o país até domingo.