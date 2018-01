Taleban já perdeu 80% do Afeganistão A milícia do Taleban perdeu o controle de Jalalabad, ao leste do Afeganistão, para as forças de oposição da Aliança do Norte, informou a BBC. Um grupo de comandantes, liderados por Maulvi Yunus Klalis, assumiu a cidade, mas ainda não há confirmação de tais informações. O Taleban mantém poder agora sobre menos de 20% do Afeganistão, já perdeu o controle das províncias do leste da Laghman, Loghar, Konar e Nangarhar, disse a BBC. Leia o especial